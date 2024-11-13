Stellantis и Leapmotor не станут выпускать электрокроссовер B10

Stellantis и Leapmotor отказались от сборки второй модели электрокара в Польше. Stellantis и его китайский партнер Leapmotor изменили решение по производству второй модели электромобиля на заводе в Польше, сообщают источники, осведомлённые о ситуации.

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По словам одного из источников, в качестве альтернативных производственных площадок для сборки электрического кроссовера B10 EV совместное предприятие рассматривает возможности завода Stellantis в германском Айзенахе, где выпускаются автомобили Opel, и завода в словацком Трнаве.

Изменение планов совместного предприятия произошло после того, как власти Китая в частном порядке потребовало от крупных китайских автопроизводителей прекратить инвестиции в европейские страны, которые в октябре поддержали введение дополнительных пошлин на электромобили производства КНР.

Польша входит в число 10 стран-членов ЕС, поддержавших решение Еврокомиссии ввести пошлины на импортируемые китайские электромобили. Пять членов ЕС, включая Германию и Словакию, выступили против, а 12 других государств-членов ЕС воздержались при голосовании по одобрению пошлин, которые вступили в силу 30 октября.

Stellantis и Leapmotor не говорят, где будет производиться внедорожник B10, и пока нет понимания, повлияли ли какие-то иные факторы, помимо давления со стороны Пекина на китайских автопроизводителей, в решении перенести запланированное производство из Польши.

Завод Stellantis в польском Тыхы ещё выпускает компактный электромобиль T03 с компонентами, поставляемыми из Китая.