В Австралии электрокарам запретили участвовать в дрэг-рейсинге

Электрокарам отказано в участии в дрэг-рейсинге в Австралии. Эти автомобили исключены из списка участников из-за высокого уровня опасности, который представляют электромобили в случае аварии. Оперативные службы не в состоянии быстро и, главное, эффективно справляться с последствиями происшествий.

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В аварийной ситуации электромобиль может находиться под высоким напряжением, что не позволяет спасти пилота, а в случае возгорания нужны специальные системы пожаротушения, которых просто нет у обслуживающей трассу компании.

Но поклонники дрэг-заездов уверены, что проблема не в этом — топливные спорткары не в состоянии конкурировать с электрокарами типа Tesla Model S Plaid или Porsche Taycan Turbo GT.

Стоит отметить, что запрет на участие электрокаров не затронул гибриды. Так что Ferrari SF90 или Lamborghini Revuelto ждут ближайшего выхода на трассу.

Ранее стало известно, что в России установлен рекорд по продаже грузовиков. Эксперты рынка признали этот результат самым большим за десять месяцев реализации. По итогам продаж середины осени этого года в нашей стране было продано 13 567 новых грузовых автомобилей, что на 29% больше, чем в сентябре (10 510). Кроме того, текущий результат оказался на 4% больше, чем за октябрь прошлого года, когда было реализовано 12 996 единиц.