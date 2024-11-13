На продажу выставили редчайшие пикапы «ГАЗ Атаман». Выпуск полноприводных грузовичков предполагалось наладить на ГАЗе в 90-е годы, но в итоге это направление признали неперспективным. Была выпущена лишь небольшая опытная партия машин — так что ГАЗ-2308 является одним из самых редких автомобилей нижегородского завода. Автор объявления владеет сразу тремя машинами этой модели, которые выставил одним лотом.

© Motor.ru

Пикапы ГАЗ-2308 «Атаман» появились в продаже на онлайн-платформе «Авито». Это опытный грузовичок Горьковского автозавода, выпущенный малой партией в 90-е годы и не пошедший в серийное производство. В общем, редкий артефакт постсоветского автопрома.

В девяностые на заводе искали способы загрузить работой линию автоматической сварки грузовых кабин: она была смонтирована в 80-е годы, но в 90-е среднетоннажные капотные грузовики перестали пользоваться спросом. Так родилась идея создать целое семейство рамных пикапов и внедорожников с использованием элементов этой кабины. Этим и объясняется странная, но харизматичная внешность «Атамана».

© Авито

© Авито

© Авито

© Авито

Была запланирована линейка модификаций с задним или постоянным полным приводом, бензиновыми двигателями ЗМЗ семейства «406», дизелями ГАЗ-33024 или даже бензиновой «восьмёркой» ЗМЗ-5221. Были созданы опытные образцы с одинарной и двойной кабиной. В единственном экземпляре построили даже огромный «Атаман-Ермак» с девятиместным пассажирским кузовом.

С 1995 по 2000 год была изготовлена опытно-промышленная партия в 45 машин, большинство из которых были снабжены полным приводом: «Атаман» находился в шаге от серийного производства. Но финансовые проблемы у завода привели к его продаже холдингу «Сибирский алюминий», и в итоге проект закрыли.

© Авито

© Авито

© Авито

Большинство опытных «Атаманов» разошлось по структурам, так или иначе связанным с заводом ГАЗ. Иногда сохранившиеся пикапы — как правило, в плачевном состоянии — встречаются в продаже. Увы, в силу несерийности модели большинство машин так и не получили нормальных документов.

Мы связались с автором объявления на площадке «Авито» и выяснили, что он продаёт сразу три автомобиля. Как видно по фотографиям, их состояние очень разнится: синяя машина вполне крепкая, а вот кабина, оперение и кузов бронзового пикапа сильно поражены коррозией. Снимков третьего «Атамана» продавец не выставил. За три автомобиля он просит два миллиона рублей. При этом, по словам продавца, документы на них в полном порядке — что редкость для таких машин.