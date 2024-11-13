Одному из самых известных производителей автомобильных аккумуляторов в мире, немецкой Varta, грозит банкротство. Этот бренд российские автолюбители традиционно считают заслуживающим доверие.

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Как уточняет портал "АвтоВзгляд", еще в середине прошлого века концерн Varta AG активно развивался и расширялся. В нем открылись фармацевтическое направление, химическое производство, системы очистки воздуха и многое другое. Но потом разделенную на три компании Varta продали. Аккумуляторное подразделение поделили между американским Johnson Control (80%) и Bosch (20%).

Весной 2019 года подразделение стартерных аккумуляторных батарей, включая торговую марку Varta, снова продали - канадскому инвестиционному фонду Brookfield Business Partners.

Началась пандемия, потом - бурный рост производства электромобилей, которым АКБ не нужна, а затем - кризис европейской экономики, который подогрели санкции, и нашествие китайских конкурентов. Заводы Varta располагаются в Германии, Чехии, Испании и Франции. В итоге бывший гигант сейчас близок к банкротству.

Ранее "РГ" писала, что Audi может уволить 4,5 тысячи своих работников в Германии.