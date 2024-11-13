Дешевый седан Suzuki Dzire за 800 тысяч рублей прошел краш-тест

Suzuki Dzire прошел краш-тест Global NCAP на отлично. Это удивительно, во-первых, потому что стоит он в пересчёте на наши деньги около 800 тысяч рублей, во-вторых, результаты родственных Baleno и Swift были печальными: первый получил нулевой рейтинг по методике Latin NCAP, второму досталась только одна звезда в рейтинге Global NCAP.

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В том, что новый Dzire справится с испытаниями, Maruti Suzuki была уверена, поэтому машины на краш-тест предоставила самостоятельно. В стандартном Dzire есть шесть подушек безопасности, ESP, помощь при трогании на подъеме. Для иномарок это во много само собой разумеющееся оснащение, но не забываем о стоимости "Сузуки" - 679 тысяч рупий!

За защиту водителя и взрослых пассажиров Dzire получил 31,24 балла из 34 максимально возможных, защита детей - 39,2 из 49 баллов. Наиболее уязвимыми местами при фронтальном столкновении стали грудной отдел, причём у водителя защита оказалась чуть хуже. Суммарный результат новинки - пять звёзд, что впервые в истории тестирования Maruti Suzuki по методикам Global NCAP.

Новый Maruti Suzuki Dzire дебютировал на индийском рынке 11 ноября. Это седан с длиной кузова 3995 мм и базой 2450 мм. Он оснащён атмосферником 1.2 литра мощностью 82 л.с., в пару можно выбрать как МКП, так и "робот" с одним сцеплением.