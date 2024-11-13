Кабмин не поддержал идею отменить штраф за нарушение правил тонировки авто

Российское правительство дало отрицательный отзыв на проект закона, согласно которому отменяется административная ответственность за управление автомобилем с нарушением тонировки. Об этом сообщает ТАСС.

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«Правительство РФ пояснило, что светопропускание ветрового стекла и иных стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. Соответственно, тонировка задних и задних боковых стекол допускается», — говорится в отзыве.

Отмечается, что законопроект об отмене административной ответственности за управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности колесных транспортных средств, в июле 2024 года на отзыв в кабмин направил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он предложил отменить существующий штраф в 500 рублей за такое нарушение, ссылаясь на то, что тонировка помогает сохранить в салоне авто более низкую температуру.

До этого автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что в России нельзя отменять штрафы за тонировку боковых и передних окон автомобилей, так как это может быть опасно. По его словам, такая тонировка может скрыть водителя, севшего за руль в пьяном или неадекватном состоянии.

Опасность возрастает с наступлением темноты, когда через тонированные окна затрудняется просмотр улицы — выбирать в этом случае между безопасным вождением и нагрузкой на кондиционер как минимум неразумно, подчеркнул эксперт.

Кроме того, врач-онколог Евгений Ходаковский предупредил, что лобовое стекло автомобиля не защищает водителей от ультрафиолетового излучения. В связи с этим автомобилисты имеют больший риск заболеть раком кожи в сравнении с остальными.