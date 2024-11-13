В России сейчас официально продается всего семь моделей минивэнов

Quto: в России сейчас продаются 7 моделей минивэнов. В прежние времена россияне могли приобрести Toyota Alphard, Volkswagen Multivan или Opel Zafira Life, а также родственные «Опелю» однообъёмники марок Citroen, Fiat или Peugeot. А сейчас сегмент заняли совершенно другие игроки! Какие — рассказывает редакция Quto.

© Quto.ru

Forthing Yacht от 3 400 000 ₽

Размеры сухопутной яхты составляют 4850 х 1900 х 1715 мм, а расстояние между осями — 2900 мм. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор отдачей 197 сил, с которым стыкуется 7-ступенчатый «робот».

И это самый доступный минивэн на российском рынке! А всё благодаря тому, что калининградский завод «Автотор» начал мелкоузловое производство таких машин на базе сваренных и окрашенных кузовов.

© Haima

Haima 7x от 3 600 000 ₽

Формально Haima 7x выглядит очень привлекательным вариантом, так как предлагает богатый набор оборудования, а в качестве силового агрегата располагает связкой 1,6-литрового турбомотора отдачей 195 сил и классического 6-ступенчатого «автомата».

Но есть подвох. Официальным дистрибьютором бренда Haima стала компания «МВЛ Авто», которая поначалу охотно делилась всевозможными новостями, а сейчас затихла. И есть ощущение, что купить такой минивэн сейчас невозможно...

© GAC

GAC M8 от 5 299 999 ₽

Марка GAC намерена обновить линейку моделей, а первой новинкой стал минивэн нового поколения. Модель оснащается двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 231 сила и 8-ступенчатой автоматической коробкой.

Семиместный салон имеет конфигурацию 2+2+3. На втором ряду установлены «капитанские» кресла, притом — с подогревом, вентиляцией, массажем и отоманками. Помимо этого, здесь установлен крупный откидной монитор.

© Forthing

Forthing M7

Forthing M7 имеет 7-местный салон, где кресла расположены по схеме «2+2+3». Размер колёсной базы — 3198 мм, а длина — 5170 мм. По своим габаритам «китаец» превосходит длиннобазный «шаттл» Mercedes-Benz V-класса!

В движение модель приводит двухлитровая «турбочетверка» мощностью 224 лошадиные силы, с которой работает восьмидиапазонный автомат ZF. Привод, что весьма любопытно, задний.

© GWM

Wey 80 от 7 299 000 ₽

Начальный 7-местный вариант Premium имеет колёсную базу 3085 мм, а его общая длина — 5045 мм. Топовая версия, нескромно названная Business Lounge, предлагает 3275 мм базы, 5405 мм длины и шестиместную компоновку.

Эта модель предлагает только гибридную установку, где есть 152-сильный бензиновый турбомотор, двухступенчатая трансмиссия и пара тяговых электромоторов. Суммарная отдача всей системы — внушительные 487 «лошадей».

© Hongqi

Hongqi HQ9 от 7 890 000 ₽

Автомобиль оснащён двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 245 л.с., которому помогает мягкогибридная силовая установка. Сама машина — довольно крупная: её габаритные размеры 5222 х 2005 х 1935 мм.

Пассажирские кресла HQ9 способны превзойти по уровню комфорта кресла бизнес-класса авиалайнера, плюс предусмотрена возможность комплексной трансформации салона между режимами «Работа» и «Отдых».

© Voyah

Voyah Dream от 10 290 000 ₽

До недавнего времени россиянам предлагали лишь один вариант гибридной модификации: с двумя тяговыми электромоторами (393 л.с. и 610 Н∙м), 1,5-литровым турбомотором мощностью 129 л.с и батареей ёмкостью 25,6 кВт∙ч.

В спецификации Long Range модель получила аккумулятор на 43 кВт∙ч. Бензиновый двигатель — более мощный, отдачей 143 л.с. Поэтому разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды! Также имеется чисто электрический вариант.