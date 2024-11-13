Автоэксперт перечислил главные ошибки при проверке уровня масла

Проверка уровня моторного масла - базовая процедура, которую многократно проводят все водители. Даже в ПДД есть предписание о том, что перед началом движения водитель обязан проверить техническое состояние автомобиля. Однако о технологиях проверки масла до сих пор не утихают споры автолюбителей. С каждым обновлением технологий автомобилестроения, а также с расширением модельного ряда эти споры становятся только жарче - единого мнения среди водителей нет. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете", какие ошибки ошибки совершают водители при проверке уровня масла.

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1. Когда проверять: на "горячую" или на "холодную"?

Чтобы точно узнать ответ на этот вопрос, необходимо ориентироваться на рекомендации автопроизводителя. В мануалах конкретной марки и модели есть инструкции. Некоторые из них рекомендую проверку уровня на холодном двигателе. Но это скорее исключение из правил.

Мы рекомендуем действовать так: после поездки заглушить мотор, подождать не менее 15 минут, чтобы масло стекло в поддон картера, и приступать к проверке. То есть должен быть заглушенный двигатель, еще горячее масло, которое максимально спустилось из системы в поддон.

Кроме того, встречаются такие щупы, где есть две отметки: Hot для проверки на горячем двигателе и Cold на остывшем моторе.

2. Как проверять: мельком или строго соблюдая последовательность?

Чтобы получить правильный результат проверки, недостаточно спешно вытащить щуп и мельком взглянуть на масленый след. Процедура несколько сложнее. Необходимо извлечь масляный щуп из канала, протереть чистой тряпкой, после - вновь опустить его, подождать минутку и аккуратно извлечь. Важно также удерживать щуп вертикально вниз, не допуская стекания масла. Только в этом случае измерение будет верным.

Если использовать грязную ветошь для проверки, то есть риск попадания грязи и абразивных частиц в двигатель. Необходимо соблюдать чистоту, протирать пространство вокруг канала и сам щуп только новыми салфетками.

3. Где проверять: выбираем правильное место

Особые требования есть и к месту проверки уровня масла. Это должна быть максимально ровная поверхность, парковочное место без ям и уклонов. Колеса должны быть расположены на единой ровной плоскости, не допускайте перекосов какой-то из сторон. Лишний груз и пассажиры в автомобиле также могут повлиять на корректность проверки.

4. Как часто проверять: частить или забывать?

Понятно, что водители не будут лазить под капот каждый день. Но и проводить проверку уровня пару раз в год - недостаточно. На мой взгляд, оптимальным будет самостоятельная проверка минимум раз в неделю (лучше чаще), а также обращать внимание на внешние проявления неполадок: сигналы на панели приборов, лужи под машиной. Обязательна проверка перед каждой дальней поездкой.

Важно понимать, что недостаток техжидкости в двигателе ведет к опасному явлению - масляному голодания. Минимальный уровень - это также увеличение трения, ускоренный износ различных деталей агрегата. Ремонт может обойтись автовладельцу в существенный бюджет.

5. Кому доверять: электронике, своему мнению или автосервису?

Вполне допустимо проверять уровень масла самостоятельно. Но каждый заезд на СТО, будь то шиномонтаж или диагностика - это хороший повод обратить внимание мастера и на уровень масла. На профессиональном сервисе проведут замер максимально точно, а также оценят состояние техжидкости.