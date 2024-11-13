GAC готовит к премьере кроссовер Trumpchi S7 в новом стиле

Новый паркетник отличится дизайном экстерьера. По предварительным данным, модель предложат в виде подзаряжаемого гибрида.

© колеса.ру

В эту пятницу, 15 ноября, в Гуанчжоу заработает автосалон, и у концерна GAC вместе с принадлежащими ему брендами там будет одна из самых крупных экспозиций. Так, ранее были анонсированы большой кроссовер Hyptec HL и электрохэтч Aion UT. Ну а «основная» марка Trumpchi (ее используют только в КНР, в других странах модели представлены просто как GAC) привезет на выставку паркетник под индексом S7.

Судя по опубликованным фирменным картинкам, GAC Trumpchi S7 продемонстрирует новый фирменный стиль. Модель получит двухэтажную головную оптику (спереди еще разместят сплошную светящуюся полоску), а задние фонари оформят в виде «арки». При этом в профиль паркетник будет напоминать Range Rover.

Интерьер сам производитель еще не показал. Впрочем, в Китае уже ловили замаскированный тестовый образец, и шпионам удалось заглянуть в салон. Внутри будут двухспицевый руль, отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, а также двухъярусный центральный тоннель с двумя площадками для беспроводной зарядки в верхней части.

О технике в GAC пока не рассказали. Китайские профильные СМИ пишут, что Trumpchi S7 окажется подзаряжаемым гибридом с установкой на базе бензинового турбомотора 2.0. Кроме того, для новинки будет предусмотрен лидар.

Больше подробностей узнаем уже после премьеры. Что же касается рыночных перспектив, то, скорее всего, на родине продажи GAC Trumpchi S7 стартуют в следующем году.