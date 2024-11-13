Представлены обновленные Porsche Taycan GTS и Taycan 4

Компания Porsche закончила формирование обновлённого семейства электромобилей Taycan, в гамму вернулись версии Taycan GTS и Taycan 4 — разумеется, улучшенные и подорожавшие.

Обновлённый Porsche Taycan дебютировал в феврале этого года в версиях Taycan (это базовая версия с одним электромотором на задней оси), Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S. В марте премьеру справила топ-версия Taycan Turbo GT, на которой был установлен новый рекорд Нюрбургринга в классе представительских электромобилей. Сегодня представлены обновлённые Taycan 4 и Taycan GTS — таким образом, основная гамма обновлённого семейства Taycan полностью сформирована, дальше можно ожидать только каких-нибудь спецверсий и штучных эксклюзивных проектов.

Taycan 4 — это вторая в иерархии версия и самая доступная из двухмоторных полноприводных версий, она стоит в Германии от 106 200 евро в кузове седан и от 113 100 евро в кузове кросс-универсал, который Porsche именует Cross Turismo. Цифра 4 у Porsche традиционно указывает на полный привод, максимальная совокупная отдача двухмоторной силовой установки у обновлённой версии Taycan 4 составляет 435 л.с. и 610 Нм (до рестайлинга было 476 л.с. и 500 Нм), разгон до 100 км/ч у седана занимает 4,6 с (до рестайлинга было 5,1 с), максимальная скорость — 230 км/ч, кросс-универсал чуть помедленнее — 4,7 с и 220 км/ч соответственно. Ёмкость батареи у седана — 89 либо 105 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 559 и 643 км по циклу WLTP соответственно. Кросс-универсалу Taycan 4 положена только старшая батарея ёмкостью 105 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 613 км.

Версия Taycan GTS тоже двухмоторная полноприводная, в плане производительности она находится между версиями Taycan 4S и Taycan Turbo, максимальная отдача её силовой установки — 700 л.с. и 790 Нм (до рестайлинга было 598 л.с. и 850 Нм). Версия Taycan GTS предлагается в кузовах седан и универсал, который Porsche именует Sport Turismo, в обоих случаях разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с (до рестайлинга было 3,7 с), максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Ёмкость батареи — 105 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке у седана — 628 км, у универсала — 601 км. Обновлённый Taycan GTS стоит в Германии от 147 700 евро, Taycan GTS Sport Turismo — от 148 600 евро.

При езде Taycan GTS издаёт такой же синтетический звук, как более мощный и дорогой Taycan Turbo. За доплату для Taycan GTS доступны полноуправляемое шасси и активная электрогидравлическая подвеска Porsche Active Ride вместо стандартной адаптивной пневмоподвески. Часть материалов отделки салона Taycan GTS позаимствована у топовой версии Turbo GT, но в принципе здесь всё то же самое, что и у других Тайканов. Напомним, что дизайн интерьера после рестайлинга практически не изменился.

Между тем с продажами у семейства Taycan дела идут плохо: за первые три квартала этого года, по данным самой компании Porsche, во всём мире реализовано только 14 042 экземпляра этой модели во всех её разновидностях, что на 50% меньше продаж в январе-сентябре 2023 года. Виновато, разумеется, глобальное замедление спроса на электромобили, но не только оно. В целом глобальные продажи Porsche за первые девять месяцев этого года снизились на 7% до 242 722 шт., основную просадку дал Китай, где спрос на автомобили Porsche упал сразу на 29% до 60 748 шт.

У компании Porsche нет заводов в Китае, в связи с чем её машины в этой стране стоят очень дорого, а местные производители прогрессируют невиданными темпами. Например, представленный недавно спортседан Xiaomi SU7 Ultra сопоставим по характеристикам с топовым Porsche Taycan Turbo GT, а стоит при этом примерно в 2,5 раза меньше.