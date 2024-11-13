Эксперт рассказал, почему не стоит долго прогревать двигатель

Перед наступлением холодов каждый автовладелец начинает задаваться вечными вопросами: "Сколько разогревать автомобиль, стоит ли поменять масло?". Он ищет ответы на форумах и узнает про различные народные методы, которые, по идее, должны помочь его автомобилю спокойно перезимовать. Но как из этой информации выудить проверенные дельные советы, которые не угробят ваш автомобиль? Технический директор Fit Service Никита Родионов рассказал "Известиями" о мифах зимней эксплуатации машины.

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Самый животрепещущий вопрос касается прогрева двигателя. Эксперт советует совершать этот процесс не более 5 минут. При длительном прогреве увеличивается износ силового агрегата и расход топлива. Потому лучше следовать следующим нормам: если температура ниже -10 градусов, то прогревать следует не дольше двух минут, если же за окном -20 градусов, то пяти минут вполне достаточно.

Разбирая вопрос о замене масла перед холодами, автоэксперт утверждает, что необходимо в первую очередь ориентироваться на пробег автомобиля и тип масла, а не на время года. Родионов напоминает, что эту процедуру необходимо проводить каждые 8-9 тысяч км пробега для бензиновых двигателей и каждые 7 тысяч км - для дизельных. Также стоит "обновиться" тем, кто пользуется "летними" маслами с индексом вязкости 15W-40 или выше.

Если машиной редко пользуются и годовой пробег меньше регламентного технического обслуживания, в таком случае рекомендуется менять масло весной и осенью. Во всех остальных случаях замена перед зимой не обязательна.

Экономить на зимней резине - тоже плохая идея. Некоторые автомобилисты ставят зимние шины только на передние колеса. Такое решение увеличивает риск потери управляемости, так как автомобиль становится непредсказуемым и склонным к заносам.

Также Родионов не рекомендовал некорректную защиту радиатора: "картонки", которые используют наши автомобилисты, блокируют доступ воздуха к охлаждающей жидкости. Это может вызвать перегрев и выход радиатора из строя.