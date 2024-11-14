Глава ГАИ напомнил о наказании за пьяную езду

Глава ГАИ назвал признаки, по которым можно выявить нетрезвого водителя.

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Вопрос от читателя «За рулем»:

– Как сотрудник ГАИ решает, кого из водителей «продувать»? И почему некоторых водителей проверяют на месте, а других везут в наркодиспансер?

Н. Щеглов, Ленинградская область

– В соответствии с частью 1.1 статьи 27.12 КоАП РФ лицо, которое управляет транспортным средством и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения, либо лицо, в отношении которого вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), подлежит освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения.

При отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения либо несогласии указанного лица с результатами освидетельствования, а равно при наличии достаточных оснований полагать, что лицо находится в состоянии опьянения, и отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения указанное лицо подлежит направлению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Оба вида освидетельствования проводятся в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2022 г. № 1882 «О порядке освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения». Этим же нормативным правовым актом установлен перечень достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии опьянения. К таковым относятся: запах алкоголя изо рта, и (или) неустойчивость позы, и (или) нарушение речи, и (или) резкое изменение окраски кожных покровов лица, и (или) поведение, не соответствующее обстановке.