Верховный суд проверил законность правил пересдачи экзаменов в ГИБДД

ВС РФ подтвердил законность правил пересдачи экзамена ГИБДД. Верховный суд России признал законным постановление правительства, которое утверждает правила проведения экзаменов на получение водительских прав. В том числе часть, в которой описан порядок пересдачи теста в случае провала.

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Сообщается, что нормы были проверены в ходе рассмотрения дела Владимира Шевцова из Екатеринбурга. Мужчина требовал признать незаконным правило, согласно которому после третьей неудачной попытки повторная сдача теста возможна только через 6-9 месяцев. Вместо этого он требовал вернуть старый порядок, согласно которому попытаться сдать экзамен в ГИБДД можно через месяц.

Согласно материалам дела, кандидат в водители провалил все три попытки и был отправлен на пересдачу. По его мнению, шестимесячное ожидание противоречит закону «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», так как в этом случае экзамен является услугой, и оказана она несвоевременно.

Кроме того, истец заявил, что пауза вынуждает его нести дополнительные траты «для поддержания полученных навыков».

Во время разбирательства представитель МВД пояснила, что Шевцов неверно истолковал нормы закона, а действующие правила не противоречат законам и не нарушают права водителей. В ГИБДД также подчеркнули, что все требования екатеринбуржца сводятся исключительно к несогласию с регламентом.

В ведомстве также отметили, что за несколько месяцев, которые прошли с момента введения полугодовой паузы после неудачной сдачи, граждане стали готовиться к тесту более основательно, а число граждан, которые сдали с первой или второй попытки, увеличилось на 10%.

Верховный суд встал на сторону МВД и не стал удовлетворять требования кандидата в водители.