Верховный суд проверил законность правил пересдачи экзаменов в ГИБДД

Верховный суд проверил законность правил пересдачи экзаменов ГИБДД
ВС РФ подтвердил законность правил пересдачи экзамена ГИБДД. Верховный суд России признал законным постановление правительства, которое утверждает правила проведения экзаменов на получение водительских прав. В том числе часть, в которой описан порядок пересдачи теста в случае провала.
Сообщается, что нормы были проверены в ходе рассмотрения дела Владимира Шевцова из Екатеринбурга. Мужчина требовал признать незаконным правило, согласно которому после третьей неудачной попытки повторная сдача теста возможна только через 6-9 месяцев. Вместо этого он требовал вернуть старый порядок, согласно которому попытаться сдать экзамен в ГИБДД можно через месяц.
Согласно материалам дела, кандидат в водители провалил все три попытки и был отправлен на пересдачу. По его мнению, шестимесячное ожидание противоречит закону «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», так как в этом случае экзамен является услугой, и оказана она несвоевременно.
Кроме того, истец заявил, что пауза вынуждает его нести дополнительные траты «для поддержания полученных навыков».
Во время разбирательства представитель МВД пояснила, что Шевцов неверно истолковал нормы закона, а действующие правила не противоречат законам и не нарушают права водителей. В ГИБДД также подчеркнули, что все требования екатеринбуржца сводятся исключительно к несогласию с регламентом.
В ведомстве также отметили, что за несколько месяцев, которые прошли с момента введения полугодовой паузы после неудачной сдачи, граждане стали готовиться к тесту более основательно, а число граждан, которые сдали с первой или второй попытки, увеличилось на 10%.
Верховный суд встал на сторону МВД и не стал удовлетворять требования кандидата в водители.