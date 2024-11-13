АвтоВАЗ объявил о больших скидках на Lada Vesta и Largus в ноябре

В ноябре купить Lada Vesta можно с выгодой до 580 тысяч рублей, говорится в официальном сообщении АвтоВАЗа, поступившем в редакцию "Российской газеты". Также продлена акция на покупку Lada Largus.

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Специальная акция в ноябре объявлена для базовой Lada Vesta в кузове седан - купить автомобиль в комплектации Comfort можно по цене от 1 239 900 рублей. Такая цена вместо 1 525 000 рублей актуальна с учетом сдачи бывшего в употреблении автомобиля, а также выгоды по программам Lada Finance и Lada Finance Plus.

До 580 тысяч рублей можно сэкономить при покупке Lada Vesta SW Cross с автоматической трансмиссией. Скидка составлена исходя из выгоды по программам трейд-ин, Lada Finance и Lada Finance Plus и с учётом госпрограммы автокредитования (до 20% от стоимости автомобиля).

Также в компании сообщили, что до конца ноября продлена акция для Lada Largus: купить пассажирскую версию можно начиная от 1 260 000 рублей, если воспользоваться программами кредитования Lada Finance и Lada Finance Plus. Экономия при этом составит 400 тысяч рублей.

Стоимость "Ларгуса" в базовой версии может составить 1 008 000 рублей при использовании фирменных программ кредитования, скидки 20% по государственной программе автокредитования. Минимальный платёж в месяц при этом составит 8000 рублей, сообщили на АвтоВАЗе.