Изучаем Tatra 613-3 TRT — автомобиль с пятым колесом

Специальный Tatra 613-3 TRT, три буквы в индексе которого расшифровываются как «Tatra Runway Tester», был создан для определения сцепления взлетно-посадочных полос. Он был разработан, потому что правительство Чехословакии не хотело тратить деньги на западные технологии.

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Когда о тебе говорят, что ты как пятое колесо для автомобиля, это значит, что ты бесполезен. Мы можем спорить о полезности полноценного пятого колеса в качестве запасного, но это не меняет смысла этой идиомы. Однако есть такие автомобили, которые могут функционировать только благодаря наличию пятого колеса. Tatra 613-3 TRT один из них.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) обязала международные аэропорты с 1989 года иметь оборудование, способное измерять сцепление на взлетно-посадочных полосах.

Поскольку социалистическое правительство не хотело тратить дефицитную иностранную валюту на покупку измерительной машины из-за границы, задание на разработку такого транспортного средства было поручено Научно-исследовательскому институту транспорта в Жилине. К 1989 году институт разработал систему с пятым измерительным колесом, расположенным за сиденьем водителя, которое могло приводиться в движение гидростатической трансмиссией от двигателя.

Если не считать дополнительного компрессора для привода измерительного колеса, двигатель варианта TRT практически не отличается от серийного – это 3,5-литровая восьмицилиндровый мотор с воздушным охлаждением мощностью 124 кВт (168 л.с.) и крутящим моментом 270 Нм. Рекомендуемые скорости для проведения измерений составляли 65, 96 и 130 км/ч, а максимальная скорость автомобиля достигала 180 км/ч.

После опускания колеса на взлетно-посадочную полосу с помощью гидравлической стойки его прижимную силу можно было регулировать в диапазоне 250-1000 ньютонов. Вместо правого заднего сиденья стоял бак для воды, другой находился под капотом спереди, и это было сделано для того, чтобы машина могла имитировать мокрую поверхность ВПП. Общий запас воды составлял 400 литров.

Датчики, расположенные на измерительном колесе, снимали ряд показателей, а затем бортовой компьютер рассчитывал по ним коэффициент продольного трения. Экипаж мог удалённо передать получившиеся значения авиадиспетчерам.

Весной 1989 года всего было изготовлено три экземпляра Tatra 613-3 TRT. После презентации на Международной машиностроительной ярмарке в Брно речь шла о продажах в другие страны Восточного блока. Но осенью 1989 года он развалился, и планам не суждено было сбыться. Один из сохранившихся автомобилей можно увидеть в музее Татры в Копршивнице.