Новый BMW i3 Neue Klasse замечен на тестах

Наконец-то электрический аналог "трёшки" BMW i3, известный также как Neue Klasse, впервые появился на дорогах общего пользования. "Шпионские" фото прототипа опубликовал сайт Carscoops.

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В отличие от концепта Neue Klasse, представленного в прошлом году, прототип серийной версии имеет более фактурные бамперы, фары большего размера с упрощённой светотехникой, ручки дверей (выдвижные), низко расположенную решётку радиатора в противовес нынешним большим "ноздрям".

Интерьер автомобиля пока сфотографировать не смогли. Однако известно, что у BMW i3 будет дисплей Panoramic Vision во всю ширину нижней части лобового стекла.

Предполагается, что у BMW i3 будут версии с одним электромотором и с двумя. Отдача в начальной версии может достигать 300 л.с. В заявлениях BMW звучало, что будущие электрокары смогут преодолевать на одной зарядке более 800 км.

Конкурентами нового BMW станут Audi A4 e-tron, разрабатываемый электрический преемник Mercedes C-Class и Tesla Model 3.

В середине 2025 года BMW запустит кроссовер, которым заменят iX3.