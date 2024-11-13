В Курске нашли Lada Priora цвета "баклажан" с пробегом миллион километров

В Курске найден автомобиль Lada Priora цвета «баклажан» с пробегом в миллион километров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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«Лада-седан-баклажан моего подписчика Артура Мирзояна, который живет в Курске. Со дня на день одометр Приоры перескочит на миллион километров. Артур говорит, что купил Приору новой в 2012 году — всю жизнь она в одних руках. Ничего особенного: мотор 1.6, 16 клапанов, Полулюкс», — отметил Кадаков.

Отмечается, что рекордный пробег автомобиль накатал за 12 лет. При этом у автомобиля нет ни одного ДТП, а двигатель два раза прошел капитальный ремонт.