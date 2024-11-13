Названа причина резкого скачка продаж Toyota на российском рынке

Эксперт объяснил октябрьский рост продаж Toyota в России. Директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов объяснил рост продаж автомобилей Toyota в октябре. Он связал это с ввозом и последующей постановкой на учёт большой партии машин этого бренда.

© Quto.ru

При этом нужно понимать, что автомобили Toyota везут в Россию преимущественно из Китая, чуть меньше из Кореи и других рынков. Значительных отличий у таких машин нет, кроме небольшой разницы по набору опций, что в целом говорит об идентичности с теми автомобилями, что продавались в России и раньше.

В модельном ряду особых изменений не произошло. Раньше россияне отдавали предпочтение Camry, RAV4, Land Cruiser 300, и сейчас они же лидируют по популярности. К ним добавился Land Cruiser Prado 150.

Николай Иванов привёл пример, когда «Рольф» привёз в Россию китайский аналог японского RAV4 — кроссовер Wildlander. Но российский покупатель пока не очень активно проявляет к нему свой интерес, потому что RAV4 — более знакомая модель. И это практически при полной схожести машин с незначительным отличием передней части.

Стоит напомнить, что в октябре в России было реализовано 3 516 новых автомобилей Toyota, что на 62,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так бренд снова оказался в топ-10 лидеров российского авторынка впервые с марта 2024 года.