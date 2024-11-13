Эксперт рассказал, можно ли ремонтировать литой диск с вмятиной на ободе

«За рулем» дал совет, ремонтировать ли легкосплавный диск с вмятиной на ободе. Легкосплавные диски часто являются гордостью автовладельца – красивые, прочные, дорогие. Но именно их стоимость порой играет злую шутку: при повреждении диска его пытаются любыми способами отремонтировать, лишь бы не покупать новый комплект или даже один диск, если такой еще можно найти.

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Но как влияет ремонт на прочность диска и стоит ли тратить на него деньги и время? Не станет ли он менее прочным и не рискуем ли мы в итоге разбить автомобиль, когда восстановленная кромка обода подведет? Эксперт все объяснил.

Василий Бешкарев, директор по обеспечению технологии в производстве «Литейно-механического завода 'СКАД'»:

— Все производители легкосплавных алюминиевых дисков не рекомендуют проводить какую-либо доработку дисков, включая ремонт. Если мы говорим именно о ремонте, то существует два распространенных метода.

Первый. При аргонно-дуговой сварке или горячей деформации, когда осуществляется нагревание диска, в том числе и локальное, происходит изменение внутренней структуры и свойств металла и, как следствие, резко снижаются эксплуатационные характеристики, что с высокой долей вероятности приведет к дальнейшему разрушению.

Второй. При устранении небольших неровностей методами холодной деформации (без применения нагрева) могут проявляться внутренние дефекты, полученные в результате удара. Такие дефекты (микротрещины) в процессе эксплуатации диска будут развиваться до тех пор, пока трещина не выйдет на поверхность колеса, что также приведет к дальнейшему разрушению диска.

Легкосплавный диск, прежде всего, обеспечивает безопасность эксплуатации всего узла «шина-диск-ступица», и его разрушение в моменте, когда автомобиль движется на полной скорости, может привести к очень серьезным последствиям, угрожающим жизни и здоровью людей. Качественный легкосплавный диск при серьезных нагрузках должен деформироваться без разрушений (к таким относится, например, вмятина на кромке обода), тогда как некачественный колесный диск обязательно потеряет целостность конструкции при серьезном ударе.

В случае деформации, не позволяющей дальнейшую эксплуатацию диска, наша рекомендация как производителя – заменить неисправный колесный диск. Необходимо также обращать внимание при покупке на наличие гарантийных обязательств, которые производитель берет на себя в части конструкции колеса.