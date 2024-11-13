Названа средняя цена подержанного автомобиля в России

В России в октябре 2024 года средняя цена подержанного легкового автомобиля составила 1,46 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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«Если сравнивать октябрьский показатель с тем, что был год назад (в октябре 2023-го), то б/у машины подешевели на 145 тыс. рублей (-9,1%)», — говорится в сообщении агентства.

Аналитики агентства объясняют продолжающееся падение средней цены подержанных автомобилей изменением структуры предложения на рынке, а именно его смещением в сторону массовых брендов.

Согласно результатам опроса, проведенного финтех-сервисом CarMoney, средний бюджет на покупку нового автомобиля в России сейчас составляет от 1 млн до 1,5 млн рублей против 1,2 млн рублей в 2023 году.