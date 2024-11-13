Обновленный кроссовер Solaris HC уже появился у дилеров

В дилерские центры начали поступать Solaris HC (бывший Hyundai Creta) с новыми опциями: полным "зимним" пакетом и системой автозапуска. Об этом сообщает "Автостат" со ссылкой на директора "Авилон Solaris" Дмитрия Макарычева.

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По словам Макарычева, с появлением полноприводных версий клиенты делают выбор в пользу Solaris HC. Очевидно, что подогревы и автозапуск ещё больше привлекут покупателей.

В числе конкурентов кроссовера HC представитель Solaris назвал Changan CS55 Plus и Uni-T, Haval F7, Omoda C5.

Анонс Solaris HC с "зимними" опциями состоялся 7 ноября 2024 года. Кроссовер доступен с передним и полным приводом, двигателями 1.6 и 2.0 литра мощностью 121/123 и 149 л.с., МКП и "автоматом". Цена на модель с пакетом подогревов и автозапуском - от 2 629 000 рублей, бывший Hyundai Creta в базе стоит 2 513 000 рублей.