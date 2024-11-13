Chery получила разрешение на запуск продаж нового Tiggo 9 в России. Большой кроссовер, который станет флагманом локальной линейки Chery, получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — сертификат, позволяющий реализовывать автомобили в России, сообщают «Китайские автомобили». Новинку предложат с трехрядным салоном, мощной двухлитровой «турбочетверкой», автоматом и полным приводом. Кроме того, «девятому» обещана продвинутая система автоматической парковки с искусственным интеллектом.

© Motor.ru

Chery Tiggo 9, который будет продаваться в России, и одноименный кроссовер в Китае — это разные модели. «Наш» Tiggo 9 — это китайский Tiggo 8L. Трехрядный кроссовер достигает в длину 4,79 метра при колесной базе 2,77 метра, и в российской линейке Сhery он станет самым крупным вседорожником. Он на 7,5 сантиметра длиннее, на семь сантиметров шире и на пять сантиметров выше Tiggo 8 Pro Max, при этом на 25 сантиметров уступает по длине Jaecoo J8. Конкурировать кроссоверу предстоит с Geely Monjaro, у которого только пятиместный салон.

© Chery

© Chery

Оснащен он богато, как и положено флагману: у Tiggo 9 будут кожаные кресла, причем водительское оснащено электрорегулировками в восьми направлениях и в четырех — поясничного упора. Заявлены функции памяти и массажа. На передней панели установлены два экрана: цифровая «приборка» диагональю 10,3 дюйма и 15,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с разрешением Ultra HD (2560×1440). Кроме того, есть блок сенсорных кнопок с высокой чувствительностью.

В ОТТС приводятся некоторые технические характеристики модели для нашего рынка. Tiggo 9 предложат россиянам с 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем, который работает в связке с восьмидиапазонным автоматом собственной разработки Сhery. Привод — полный. А вот точная отдача силовой установки для наш его рынка пока не разглашается. В Китае мотор Tiggo 8L развивает 254 лошадиные силы.

Ранее в Сhery подробнее рассказали о продвинутой системе автоматической парковки, которую получит Tiggo 9. Ассистент автоматической парковки (APA, Automated Parking Assist) последнего поколения работает на основе ультразвукового радара и камер кругового обзора и может самостоятельно припарковать автомобиль на тесных городских улицах. Причем неважно как: параллельно, перпендикулярно либо по диагонали.

Цены пока не объявлены, как и точная дата начала продаж.