Большой электрический кроссовер Cadillac Vistiq полностью рассекречен

В модельном ряду Cadillac трёхрядных кроссовер Vistiq займёт место между большим 5-местным кроссовером Lyriq и флагманским Escalade IQ. Производство Cadillac Vistiq на заводе GM в городе Спринг-Хилл (США, штат Теннесси) начнётся в первом квартале 2025 года.

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Несмотря на начавшееся в прошлом году глобальное замедление спроса на электромобили марка Cadillac продолжает расширять линейку электрических моделей на модульной платформе Ultium, на которой ранее вышили большой 5-местный кроссовер Lyriq, роскошный лифтбек Celestiq, флагманский трёхрядный кроссовер Escalade IQ и младший 5-местный кроссовер Optiq.

Заметим, что в прошлом месяце GM отказалась от имени Ultium, потому что якобы переросла эту платформу и теперь применяет более гибкие технологические решения по части химии аккумуляторов и их форм-фактора, тогда как изначально имя Ultium было привязано к сотрудничеству GM с LG. Официального нового названия у платформы Ultium нет, в Википедии она теперь обозначена просто как GM BEV3, то бишь электромобильная платформа третьего поколения.

Габаритная длина Cadillac Vistiq составляет 5222 мм, ширина — 2026 мм, высота — 1804 мм, колёсная база — 3094 мм. Подвеска — полностью независимая, многорычажная спереди и сзади, по умолчанию в ней установлены адаптивные амортизаторы, за доплату будут предложены адаптивная пневмоподвеска и полноуправляемое шасси. Штатный размер колёс — от 21 до 23 дюймов. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2268 кг.

Минимальная снаряженная масса самого автомобиля — 2870 кг.

Силовая установка у Vistiq одна, двухмоторная (по одному мотору на ось), её максимальная совокупная отдача — 623 л.с. и 880 Нм, разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 3,7 с. Ёмкость батареи — 102 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке — 482 км по циклу EPA (точное значение будет известно после сертификации).

В дизайне Cadillac Vistiq никаких сюрпризов нет, в салоне — знакомое по другим свежим моделям бренда панорамное 33-дюймовое табло на передней панели, в отделке используется натуральная кожа, натуральное дерево, углепластик и текстиль. В оснащении заявлены пятизонный климат-контроль, мощная аудиосистема AKG с 23 громкоговорителями, зарядные USB-порты для всех пассажиров, автопилот Super Cruise и масса других электронных ассистентов водителя. Объём багажника варьируется в диапазоне от 431 до 2272 л.

На старте продаж в начале следующего года Cadillac Vistiq будет предложен в трёх комплектациях на выбор — Luxury, Sport и Premium Luxury, летом 2025 года гамму пополнит топовая комплектация Platinum. Начальная цена Vistiq составит 77 395 долларов без учёта доставки, за которую нужно доплатить 1395 долларов. Для сравнения скажем, что флагманский электрический кроссовер Cadillac Escalade IQ стоит в США от 127 700 долларов, Cadillac Lyriq — от 57 195 долларов.