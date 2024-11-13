В Госдуме хотят увеличить лимит выплат по ОСАГО

В Госдуме намерены увеличить лимит выплат по ОСАГО. В России нужно пересмотреть размер компенсации по обязательной страховке пострадавшим в ДТП автомобилистам. При этом нововведение, по мнению главы думского комитета по законодательству и госстроительству Ярослава Нилова, необходимо рассмотреть одновременно с увеличением сроков ремонта машин с нынешних 30 до 45 дней.

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По мнению депутата, нынешний лимит, равный 400 тысячам рублей, устарел и не соответствует интересам водителей.

«Сегодняшние 400 тысяч рублей давно устарели. Мы предлагаем увеличить страховые выплаты в интересах автомобилистов, это будет справедливо. Водители могут получить компенсацию деньгами, нужно дать им этот выбор. Пусть сами автовладельцы выбирают автосервисы, запчасти для ремонта, когда и в каком регионе ремонтировать автомобиль, а не ждут 30 или 45 дней. В России вырос рынок подержанных запчастей и аналогов, и это, в том числе, последствия того самого увеличения ставок утильсбора», — подчеркнул в ходе заседания Нилов.

Политик также отметил, что если поправки не будут рассмотрены одновременно с законопроектом, предполагающим увеличение предельного срока ремонта машин по страховке, то он готов взяться за разработку соответствующего проект сам.

Ранее в ноябре Госдума поддержала инициативу об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение предельного срока восстановительного ремонта машин по ОСАГО до 45 рабочих дней.