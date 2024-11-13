Совет Федерации предлагает отменить утильсбор при покупке первого автомобиля. Уплату утилизационного сбора необходимо отменить для граждан, впервые приобретающих автомобиль.

С такой идеей поделился член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовому рынку Вадим Деньгин. Он убежден, что таким образом финансовое бремя для таких водителей снизится, а автомобили станут более доступными. Из-за высоких расходов на покупку и обслуживание личного автомобиля россияне всё чаще обращаются к сервисам аренды. Четверть водителей в России пользуются такой услугой, хотя еще год назад этот показатель составлял 18%.

«Люди часто выбирают аренду автомобиля, поскольку это позволяет не вкладываться в расходы на обслуживание. Однако аренда на постоянной основе также оказывается накладной и обходится дороже кредита, что вынуждает граждан тщательнее подходить к планированию своих расходов», – подчеркивает член Комитета СФ.

Повышение цен на новые автомобили тоже способствует росту цен на рынке аренды: за последние годы цены на автомобили выросли на 50–60%, оттолкнув 35% потенциальных покупателей. В частности, в Москве порядка 15% жителей уже отказались от покупки собственной машины в пользу аренды и общественного транспорта из-за дорогого обслуживания и проблем с парковкой.