Раскрыты особенности наказания подростков за пьяную езду

Верховный суд объяснил, как наказывать подростком за пьяное вождение. При составлении административных протоколов в отношении несовершеннолетних граждан, гаишники обязаны соблюдать особый порядок. Об этом, как пишут IZ.RU, напомнил ВС РФ при рассмотрении дела пойманного на дороге подростка в состоянии алкогольного опьянения.

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Так, в январе 2023 года инспекторы в Кемеровской области остановили автомобиль, которым управлял несовершеннолетний. Водительских прав у него не было, также сотрудники ГИБДД заподозрили, что парень был пьян.

В итоге подростка отстранили от управления и провели проверку на алкотестере, который показал наличие алкоголя в крови водителя.

Административный протокол был направлен в суд, но мировой судья вынес постановление о прекращении дела. Решение подтвердили апелляция и кассация, и в итоге дело дошло до Верховного суда.

Однако и высшая судебная инстанция встала на сторону нарушителя. В частности, в материалах дела указано, что на момент совершения нарушения водитель не достиг 18 лет, а протокол, а нарушение действующего законодательства, был составлен в отсутствие законных представителей подростка.

«Следовательно, меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении — отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения — должны применяться с участием законного представителя несовершеннолетнего, что в рассматриваемом случае сделано не было. Таким образом, мировой судья пришел к выводу о нарушении прав законного представителя несовершеннолетнего на его защиту», — говорится в постановлении суда.

Помимо этого, так как с момента совершения нарушения прошло более одного года, «срок давности привлечения несовершеннолетнего к ответственности в настоящее время истёк».

В итоге Верховный суд постановил отказать в удовлетворении жалобы гаишников Кемеровской области и не прекратить дело в отношении подростка.