Раскрыты особенности наказания подростков за пьяную езду
Верховный суд объяснил, как наказывать подростком за пьяное вождение. При составлении административных протоколов в отношении несовершеннолетних граждан, гаишники обязаны соблюдать особый порядок. Об этом, как пишут IZ.RU, напомнил ВС РФ при рассмотрении дела пойманного на дороге подростка в состоянии алкогольного опьянения.
Так, в январе 2023 года инспекторы в Кемеровской области остановили автомобиль, которым управлял несовершеннолетний. Водительских прав у него не было, также сотрудники ГИБДД заподозрили, что парень был пьян.
В итоге подростка отстранили от управления и провели проверку на алкотестере, который показал наличие алкоголя в крови водителя.
Административный протокол был направлен в суд, но мировой судья вынес постановление о прекращении дела. Решение подтвердили апелляция и кассация, и в итоге дело дошло до Верховного суда.
Однако и высшая судебная инстанция встала на сторону нарушителя. В частности, в материалах дела указано, что на момент совершения нарушения водитель не достиг 18 лет, а протокол, а нарушение действующего законодательства, был составлен в отсутствие законных представителей подростка.
«Следовательно, меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении — отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения — должны применяться с участием законного представителя несовершеннолетнего, что в рассматриваемом случае сделано не было. Таким образом, мировой судья пришел к выводу о нарушении прав законного представителя несовершеннолетнего на его защиту», — говорится в постановлении суда.
Помимо этого, так как с момента совершения нарушения прошло более одного года, «срок давности привлечения несовершеннолетнего к ответственности в настоящее время истёк».
В итоге Верховный суд постановил отказать в удовлетворении жалобы гаишников Кемеровской области и не прекратить дело в отношении подростка.
«Поскольку в данном случае фигурантом дела является несовершеннолетний, в законодательстве прописан особый порядок всех процессуальных действий. В частности, обязательное присутствие при таких действиях его родителей или иных законных представителей. Однако автоинспекторы, оформлявшие протоколы и проводившее освидетельствование, этот порядок не соблюдали. Поэтому документы, составленные ими, в данном случае не имеют юридической силы, поскольку оформлены с нарушением законодательства. По сути, это то же самое, что не привлечь к процедуре понятых в ситуации, когда они необходимы по закону», — отметил юрист движения «Свобода выбора» Сергей Радько.