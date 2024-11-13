Эксперт объяснил, как быстро узнать причину неработающего подогрева сидений

Как быть, если в автомобиле внезапно перестал работать подогрев сидений? Принцип работы этой системы понимает далеко не каждый.

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Портал "АвтоВзгляд" объясняет: прежде всего, нужно проверить подключение под креслом. Посмотрите, сомкнуты ли колодки проводов, которые там проходят. С течением времени и из-за движения по ухабам они могут отсоединиться друг от друга.

Если электрика не тронута, нужно заглянуть в блок предохранителей - посмотреть, все ли целы "флажки". После исследовать клавишу включения подогрева. Ее нужно достать, осмотреть и "прозвонить" мультиметром.

Наконец, необходимо посмотреть, не вышло ли из строя реле, пусть это и бывает редко. Для этого нужно взять два тонких коротких проводка, один подключить на "плюс" аккумулятора, другой - на "минус". Если щелчков нет, вы нашли причину поломки.

Эксперты утверждают, что в четырех случаях из пяти самостоятельная простая диагностика помогает найти проблему. Гораздо реже бывает так, что в проводке повредился один проводок. Искать его придется гораздо дольше, и уже в теплом гараже.

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