Honda представила новый Passport

Модель получила новую внешность, более жесткое шасси, новый двигатель и улучшенную оффроуд-версию TrailSport, которая штатно оснащена набором камер TrailWatch. Привод у нового Passport полный. Это система i-VTM4 второго поколения, как у нового Honda Pilot, с активным управлением вектором тяги и отдельными профилями для снега, песка и грунта.

Новый Honda Passport ни за что не спутать с уходящей моделью, так как оффроуд-стилистика, с которой японцы начали заигрывать несколько лет назад, здесь вышла на принципиально иной уровень. Дизайн-концепция кроссовера крутится вокруг рюкзака как неотъемлемого спутника путешествий. Поэтому задняя часть крыши сделана матовой черной, чтобы к ней можно прислонять лыжи и удочки, не боясь ничего поцарапать. По этой же причине антенна интегрирована в заднее боковое стекло, а не торчит, пытаясь задеть ветки. Наконец, на Passport впервые используется патентованная конструкция передних буксированных проушин, которые в случае лобового удара просто отламываются.

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

В основе новинки лежит модернизированная платформа Global Light Truck с увеличенной жесткостью на кручение, удлиненной колесной базой и расширенной колеей. Подвески собраны на рычагах из кованой стали с литыми чугунными поворотными кулаками. Перекалиброван рулевой механизм с переменным передаточным отношением и установлены новые тормоза с более крупными дисками и суппортами. Под капотом — «новый» двигатель V6 3.5, развивающий 289 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с десятидиапазонным автоматом и полным приводом i-VTM4 второго поколения, как у нового Honda Pilot.

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

На рынок «четвертый» Passport выйдет в трех версиях, их которых наибольший интерес представляют внедорожные TrailSport и TrailSport Elite. От начальной RTL они отличаются глянцевым черным внешним декором, янтарной подсветкой ходовых огней, стандартными противотуманками и стальной защитой днища, выдерживающей вес машины. Кроме того, «Трейлспорты» оснащены системой камер TrailWatch, которые позволяют заглядывать в «мертвые зоны», например видеть край дороги, спуска или границы колеи. Видео транслируется на центральный экран, причем в случае с Passport оно дополнено динамическими направляющими, указывающими траекторию движения колес и габариты. Система активируется автоматически в режиме Trail, когда скорость падает ниже 24 километров в час.

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

Дорожный просвет «Паспорта» — 211 миллиметров. Угол съезда — 23 градуса. Кроссовер «в базе» получил восемь подушек безопасности, «приборку» диагональю 12,3 дюйма, центральный дисплей на 10,2 дюйма и комплекс ассистирующей электроники Honda Sensing. Благодаря новой камере и широкоугольному радару, машина лучше распознает пешеходов и велосипедистов, а также разметку, обочины и знаки. На базе этих датчиков работает мониторинг слепых зон, пробочный автопилот и адаптивный круиз-контроль с функцией медленного следования за впереди идущим автомобилем.

© Honda

У американских дилеров новые Honda Passport начнут появляться в начале следующего года. По предварительным данным, цены на кроссовер будут начинаться с 45 тысяч долларов, что соответствует 4,4 миллиона рублей.

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