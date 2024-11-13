Дилер привез в Россию седан Toyota Levin из Китая за 2,4 млн рублей. У популярной и надежной Toyota Corolla есть еще одна версия под названием Levin. Ее делают и продают в Китае, а теперь привезли и в Россию по цене 2 400 000 рублей.

© За рулем

За столько новый автомобиль 2024 г. в. предлагает частник из Читы. В стоимость включен утильсбор, растаможка и прочие затраты. У машины тканевый салон, датчик света, фронтальные и боковые подушки безопасности, коленная подушка безопасности, кондиционер, ABS, ESP и прочие опции.

Под капотом Levin 116-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра, бесступенчатый клиноременный вариатор. Привод передний. Для сравнения, седан Москвич 6 в комплектациях выше базовой стоит столько же или даже больше. Так, комплектация «Бизнес» оценена в 2 400 000 рублей.