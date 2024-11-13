Эксперт рассказал, стоит ли покупать подержанный Opel Zafira

В пределах 900 тысяч рублей из новых авто можно купить разве что Lada Granta. В этом бюджете можно рассмотреть б/у иномарку, например, Opel Zafira. Эксперт "За рулем" Александр Виноградов дал советы, на что обратить внимание, покупая этот компактвэн.

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В обозначенный бюджет вписываются автомобили 2011-2012 годов выпуска, которые с большой долей вероятности оснащены бензиновым атмосферником 1.8 литра мощностью 140 л.с. Специалист назвал его самым удачным в списке агрегатов для "Зафиры". Тем не менее, ремень ГРМ нужно менять каждые 60 тысяч км, а после 100 тысяч пробега могут износится шестерни в системе регулировки фаз газораспределения. Но главная проблема двигателя - прокладки теплообменника.

Если нашли дизель, то эксперт советует в первую очередь провести ревизию впускного коллектора, у которого изнашиваются заслонки, и системы рециркуляции выхлопных газов (EGR).

С роботизированной трансмиссией Easytronic могут быть проблемы со сцеплением, щётками в его приводе - как правило этой коробки хватает на 150 тысяч. "Автомат" Aisin зарекомендовал себя с надёжной стороны.

"При осмотре Opel Zafira обязательно нужно проверить работоспособность стеклоподъемников и центрального замка", - также посоветовал эксперт.

Ранее "РГ" рассказывала ещё об одной иномарке с пробегом за 900 тысяч рублей - Skoda Octavia A5.