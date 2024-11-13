Эксперт назвал четыре способа продления срока службы бензонасоса

Неполадки бензонасоса могут привести к полной поломке автомобиля. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев. По его словам, соблюдение нескольких правил позволит продлить жизнь этой детали.

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«Важно не допускать езды с пустым баком, рекомендуется не снижать уровень топлива ниже четверти от всего объема. Насос охлаждается с помощью топлива, а его недостаток ведет к нагреву элементов, увеличению трения и снижению ресурса детали», — объяснил эксперт.

Также следует избегать неизвестных автозаправочных станций, на которых может быть некачественное топливо. Слишком дешевая цена бензина или дизеля на АЗС — повод усомниться в его качестве. Низкосортный бензин содержит примеси, которые негативно влияют на работу силового агрегата, предупредил Пономарев.

В топливной системе неслучайно предусмотрены фильтры глубокой и тонкой очистки. Необходимо их менять каждые 20 тыс. км пробега. При загрязнении фильтров возрастает нагрузка на насос и срок его службы из-за этого сильно сокращается, отметил эксперт.

Перепады температур приводят к попаданию воды в систему. Сценарии при увеличении доли влаги бывают разные. Например, зимой вода замерзает и блокирует доступ топлива в цилиндры. Чем меньше топлива в баке, тем больше там свободный объем, который быстро занимается влажным воздухом. Тут та же рекомендация — не ездить с пустым баком, пояснил эксперт Fit Service.