Китайский BYD выходит на рынок Южной Кореи

В Южной Корее стартуют продажи китайских электрокаров BYD. Как показали опросы, проведённые Институтом потребительских исследований Consumer Insight, жители Страны утренней свежести активно интересуются автомобилями этого бренда: так, из всех машин производства КНР корейцы выбрали бы именно BYD.

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С января 2025 года BYD начнёт предлагать на южнокорейском рынке кроссовер Atto3, седан Seal и хэтчбек Dolphin. Но, как отмечает издание YNA, насколько успешным будет старт продаж, будет целиком зависеть от ценовой политики, которую провозгласит марка.

Добавим, что недавно китайский BYD уверенно обошёл американскую Tesla. По итогам прошедшего октября крупнейший автопроизводитель Китая продал 500 526 гибридов и электрокаров, тем самым перешагнув через отметку в полмиллиона реализованных машин.

При этом европейские эксперты не рекомендуют покупать автомобили BYD: модель BYD Atto 3 получила оценку от экспертов организации EuroNCAP за работу электронных ассистентов.