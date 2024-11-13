В Москве увеличат ставки транспортного налога впервые за 10 лет

В Москве вводятся новые ставки транспортного налога. В качестве примера Департамент экономической политики и развития города Москвы приводит автомобиль мощностью 120 лошадиных сил: для него акциз повысится на 3 рубля за каждую лошадиную силу — с 25 до 28 рублей. Таким образом, налог вырастет всего на 360 рублей — с 3000 до 3360.

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Уведомления на уплату транспортного налога за 2025 год придут гражданам до 1 декабря 2026 года. Все действующие льготы для организаций и граждан будут сохранены.

Кроме того, депутаты Московской городской Думы одобрили закон, продлевающий льготу по транспортному налогу для владельцев электромобилей на следующие пять лет.

Между тем, выяснилось: в России владельцы гибридов платят налог... в четырёхкратном размере. На размер сбора влияет отсутствие единой методики расчёта.