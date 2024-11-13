Представлена обновленная Mazda CX-60

Компания Mazda обновила кроссовер CX-60 для Европы. Он сохранил прежнюю гамму двигателей, в том числе дизель 3.3, но получил модернизированную заднюю подвеску, новый цвет кузова и материалы отделки салона. Сейчас кроссовер доступен в трех версиях: начальной Exclusive-Line, а также роскошных Homura и Takumi.

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Кроссовер Mazda CX-60 по-прежнему будут предлагать в Европе только с гибридными силовыми установками: бензиновой e-Skyactiv PHEV (328 л.с., 500 Нм) и дизельной e-Skyactiv D MHEV (200/254 л.с., 450/550 Нм). Различия будут в задней подвеске, где теперь используются более мягкие пружины и жесткие амортизаторы, и калибровках системы стабилизации. Изменения позволят добиться большего баланса между комфортом и управляемостью и улучшат общие ощущения от езды.

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Остальные новшества затронули внешность и салон. Так, в палитре кузовных красок появился песочный «металлик» Zircon Sand, который доступен в том числе для Mazda CX-30, MX-30 и Mazda3 2025 модельного года. Версия CX-60 Homura теперь оформлена в стиле старшего CX-80 Homura, с обивкой сидений черной «наппой», черными стойками и потолком, а также накладками «под металл» и в матовом черном цвете. Вариант Takumi, в свою очередь, никак не изменился и всё так же демонстрирует японскую эстетику, дань уважения традиционным ремеслам и навыки работы с премиальными материалами вроде клена, текстиля и натуральной кожи.

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Кстати, гамма двигателей CX-60 меняется от страны к стране. К примеру, в Японии кроссовер можно заказать с «атмосферником» Skyactiv-G объемом 2,5 литра (188 л.с., 250 Нм) и дизельной «шестеркой» Skyactiv-D 3.3 в обычной и MHEV-версиях. В Австралии у модели вообще эксклюзивный агрегат. Это «шестерка» e-Skyactiv G 3.3 с мягкой гибридной системой. Агрегат развивает 284 лошадиные силы и 450 Нм крутящего момента, сочетается с восьмидиапазонным автоматом Skyactiv-Drive и полным приводом i-Activ.