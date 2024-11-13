Названа сумма, которую выделят на "перезапуск" автомобильной промышленности в России

Стоимость разработки единой российской платформы для автомобилей, которая поможет перезапустить автопромышленность в России, составит 87,8 млрд рублей. Как сообщает РБК, такая сумма потребуется для ФГУП «НАМИ» в следующие три года для реализации проекта.

25,6 млрд рублей предлагается выделить в 2025 и 2026 годах, а еще 36,6 млрд рублей — в 2027 году. Средства предлагается направить в рамках нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» и госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Комитет Госдумы по бюджету и налогам уже одобрил выделение денег. Нижняя палата парламента рассмотрит поправку в проект бюджета уже завтра, 14 ноября.

Сама платформа будет предназначена для автомобилей среднего, гольф- и бизнес-классов. Как отмечал директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский, задача состоит в унификации компонентной базы, а ставка будет делаться на платформу для «последовательного гибрида и для электромобилей».

Напомним, что платформа представляет собой набор узлов и агрегатов, в том числе подвески, рулевой части и двигателя. Ее могут использовать для производства разных моделей, в том числе с различными типами кузова.