Changan скоро запустит в РФ продажи автомобилей еще одного бренда

Как удалось выяснить "Российской газете", следом за брендом Avatr компания Changan планирует вывести ещё один - Deepal. Источник в дилерском сообществе сообщил, что это может случиться в первой половине 2025 года.

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Если Avatr был задуман как дорогой и высокотехнологичный бренд, то Deepal (он же Shenlan) появился в 2022 году с целью предоставить авто с хорошим соотношением цены и качества. Видимо, это им удалось, раз даже глава Ford Джим Фарли был под впечатлением от кроссовера Shenlan S07, прозванного китайским Lamborghini Urus. Это среднеразмерный кроссовер, который доступен с гибридной и электрической типами силовых установок, в КНР цены лежат в диапазоне 150-208 тысяч юаней (2,02-2,81 млн рублей).

Также в модельную линейку "Дипала" входят кроссовер S05 (гибрид/электро) стоимостью 120-150 тысяч юаней (1,62-2,02 млн рублей), лифтбек SL03 (гибрид/электро) с ценой 120-210 тысяч юаней (1,62-2,83 млн рублей), лифтбек L07, также представленный в виде электрокара и гибрида, стоимостью 152-174 тысячи юаней (2,05-2,35 млн рублей) и внедорожник G318 с ценником от 176 до 318 тысяч юаней (2,38-4,29 млн рублей).

Напомним, Deepal SL03 послужил основой для Mazda EZ-6.