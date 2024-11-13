В России упростили порядок оформления машиномест

В РФ упростили порядок оформления машиноместа на стоянке. Госдума приняла сразу во II и III чтениях законопроект, который уточняет порядок оформления парковочного места в собственность. Нововведение позволит владельцам свободно распоряжаться своим имуществом и не зависеть от других собственников.

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Сегодня машиноместо на общих паркингах считается долей в общедомовой собственностью, так что владельцы не могут распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению.

Сегодня для оформления парковки в собственность владелец должен получить согласие всех собственников или решение общего собрания.

Нововведение упрощает процедуру: отныне для постановки места на кадастровый учёт нужно предоставить другим участникам общей собственности возможность ознакомиться с проектом технического плана и дать необходимые объяснения.

Одобрение владельцев соседних машиномест не требуется, однако они имеют право в течение 30 календарных дней со дня получения информации подать возражения по предложенному местоположению кадастровому инженеру или в орган регистрации по месту нахождения общего помещения. Данные можно подавать в бумажной или электронной форме.

Если возражений нет, местоположение парковочного места считается согласованным. При их наличии все разногласия нужно решать в судебном порядке.