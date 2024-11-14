«Дочка» Google запустила роботакси для всех желающих в Лос-Анджелесе

Беспилотные такси Waymo стали доступными для всех в Лос-Анджелесе. Компания Waymo, входящая в группу Alphabet Inc. (материнская компания Google), добавила в свою географию еще один город — уже третий после Сан-Франциско и Финикса, штат Аризона. Заказать роботакси можно с помощью приложения Waymo One. Правда, география пока сильно ограничена: беспилотник может ездить по территории площадью 207 квадратных километров и не сможет отвезти клиентов, к примеру, в аэропорт.

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Год назад Waymo начала тестировать свои роботакси в Лос-Анджелесе — втором по величине городе США. В апреле компания открыла сервис для ограниченного числа клиентов из списка ожидания, который разросся до 300 тысяч человек. Поездки сделали платными.

Теперь же прокатиться могут все желающие. Как утверждают в Waymo, автономными машинами довольны 98 процентов пассажиров. Средняя цена поездки, согласно подсчетам пользователей Reddit, — чуть больше шести долларов за милю (почти 600 рублей). Неавтономные сервисы, такие как Lyft и Uber, берут больше.

Waymo также работает в Финиксе и Сан-Франциско. В планах — запуск сервиса в Остине, штат Техас.

В неделю автомобили компании совершают порядка 150 тысяч платных поездок, проезжая более полутора миллионов километров. Растущая популярность позволила Waymo привлечь рекордные инвестиции в размере 5,6 миллиарда долларов.

У другой американской компании-разработчика беспилотных машин, Cruise, дела идут не так хорошо. В прошлом году дочерняя компания General Motors, в которую были вложены миллиарды долларов, лишилась разрешения на эксплуатацию такси в Калифорнии из-за аварии. Однако она работает над ошибками и уже планирует перезапуск тестов под присмотром регулирующих органов штата.