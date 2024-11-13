Расширен список машин для чиновников

Автомобили Lada Aura и Xcite X-Cross 8 добавлены в перечень рекомендованных для приоритетного использования госслужащими. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Минпромторга.

Поручение о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими автомобилей отечественного производства дал президент. Он призывал брать пример с Индии, где местные власти активно продвигают эту тему среди сотрудников различных ведомств. Более активный переход представителей бюджетных организаций на российские машины поспособствовал бы развитию отечественного автопрома, утверждал глава государства. Сейчас в список входят машины 14 марок (всего — более 40 моделей).

Ранее стало известно, что для чиновников собираются закупить седаны Lada Aura. Производство этих автомобилей «АвтоВАЗ» должен запустить во втором полугодии следующего года.