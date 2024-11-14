BYD представила рамный внедорожник Leopard 8

Принадлежащий компании BYD премиальный бренд FangChengBao запустил в продажу свою вторую модель — флагманский рамный внедорожник Leopard 8 (он же Bao 8) с мощной plug-in гибридной силовой установкой и роскошно оформленным салоном.

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Бренд FangChengBao был запущен в прошлом году, в иерархии BYD он занимает место между лакшери-брендом Yangwang и премиум-брендом Denza. В переводе с латинизированного китайского на русский FangChengBao означает «формула леопарда» или «уравнение леопарда». Дебютной моделью FangChengBao стал среднеразмерный plug-in гибридный внедорожник Leopard 5 (он же Bao 5), его продажи начались в ноябре прошлого года. Расходится Leopard 5 довольно бодро: за первые три квартала этого года в Китае, по данным CAAM, реализовано 31 069 шт.

Флагманский внедорожник FangChengBao Leopard 8 был анонсирован в виде концепта ещё летом прошлого года, премьера серийной версии состоялась в апреле этого года на Пекинском автосалоне, а вчера начались продажи. В основе Leopard 8 лежит та же рамная платформа DMO (Dual Mode Off-Road), что у внедорожника Leopard 5, ДВС здесь расположен спереди продольно. Подвеска — полностью независимая, пружинная, но с регулируемым дорожным просветом и адаптивными амортизаторами. Все колёса оснащены вентилируемыми дисковыми тормозами.

Габаритная длина Leopard 8 — 5195 мм, ширина — 1994 мм, высота — 1905 мм, колёсная база — 2920 мм. Дорожный просвет в стандартном положении подвески — 220 мм, в верхнем положении подвески — 310 мм. Угол въезда в верхнем положении подвески — 34 градуса, угол съезда — 35 градусов, угол рампы — 26 градусов, глубина преодолеваемого брода — 890 мм. Штатная размерность шин — 275/55 R 20 либо 275/50 R 21.

Plug-in гибридная силовая установка у Leopard 8 способна работать как в последовательном, так и в параллельном режиме: 2,0-литровый бензиновый турбомотор (245 л.с., 380 Нм) либо работает в режиме генератора и заряжает на ходу тяговую батарею, либо вращает передние колёса через через электромеханический вариатор. Передние колёса также вращает тяговый электромотор (272 л.с., 360 Нм), за привод задних колёс отвечает второй электромотор (408 л.с., 400 Нм). Максимальна совокупная отдача силовой установки — 748 л.с. и 760 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Ёмкость тяговой батареи — 36,8 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 125 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (91,5 л) — 1200 км. Максимальная мощность зарядки батареи — 120 кВт, пополнить на ней заряд с 30% до 80% можно за 16 минут. В стандартное оснащение входит блокировка заднего межколёсного дифференциала, в богатых комплектациях есть также блокировка переднего межколёсного дифференциала. Межосевой дифференциал конструкцией не предусмотрен, но его работу и работу его блокировки имитирует электроника.

Снаряженная масса внедорожника — 3305 кг, полная масса — 3905 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2500 кг. Выступы над лобовым стеклом — это лидар и радары, необходимые для работы автопилота и других электронных ассистентов водителя. Любопытно, что значительную часть ездовой и бортовой электроники для Leopard 8 поставляет компания Huawei.

Салон Leopard 8 оформлен примерно в том же квадратно-гнездовом стиле, что салон Leopard 5, но у флагманского внедорожника богаче отделка и более замысловатые детали вроде дверных подлокотников в форме искривлённой восьмёрки. На передней панели выстроились в ряд 12,3-дюймовый приборный экран, 17,3 дюймовый мультимедийный экран (он оснащён собственным мощным чипом BYD 9000) и 12,3-дюймовый развлекательный экран для переднего пассажира. Приборный экран дополнен цветным 50-дюймовым проекционным экраном дополненной реальности на лобовом стекле.

В стандартное оснащение входят 14 подушек безопасности, мощная аудиосистема Devialet с 18 громкоговорителями и тепловой насос в системе микроклимата. Во втором ряду Leopard 8 может быть установлен традиционный трёхместных диван либо два раздельных капитанских кресла повышенной комфортности со множеством регулировок. Галёрка — строго двухместная. Под широким подлокотником между передними креслами находится тремобокс, которые может как охлаждать, так и нагревать содержимое.

В Китае FangChengBao Leopard 8 стоит в диапазоне от 379 800 до 407 800 юаней (от 5,13 млн до 5,5 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как до старта продаж ожидалось, что минимальная цена флагманского внедорожника составит около 500 000 юаней (6,75 млн рублей).

Третьей моделью FangChengBao, скорее всего, станет компактный внедорожник Leopard 3 с двухмоторной электрической силовой установкой. Известно также, что компания BYD намерена вывести внедорожники FangChengBao на глобальный рынок, но не везде именно под этим брендом, в Европе, например, они будут продаваться под маркой Denza. В России ни один из дочерних брендов BYD официально не представлен, но внедорожниками Leopard 5 у нас торгуют несколько серых дилеров, Leopard 8 у них, очевидно, тоже скоро появится.