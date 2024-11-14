Штрафы для дилеров хотят ограничить ценой машин

Штрафы и судебные издержки грозят разорением дилерам. Продавцы автомобилей активно жалуются на «потребительский экстремизм» покупателей, которые подают в суд за просрочки по ремонту и устранению различных неисправностей. В итоге суды встают на сторону потребителей и взыскивают крупные суммы, которые в отдельных случаях превышают стоимость новой машины. В итоге петербургский депутат Дмитрий Панов призвал законодательно ограничить размер санкций.
В частности, по мнению депутата городского Заксобрания, нужно ограничить штрафы для дилеров стоимостью автомобиля. Поводом стали жалобы продавцов. Так, в 2023 и 2024 году размер судебных издержек резко вырос, и превышает непосредственно стоимость легковушек в 3,4 раза.
Абсолютный рекорд — штраф в размере 200 млн рублей за BMW X7, который был продан за 11,2 млн рублей. В первый же год кроссовер начал ломаться, а сроки гарантийного ремонта вышли. Покупатель обратился к дилеру с просьбой вернуть деньги за машину, но получил отказ. К слову, в этом случае закон предписывает возврат полной стоимости на текущий момент — то есть не 11,2 млн, а 21 млн рублей.
Дилер не выполнял это требование в течение 319 дней, за каждый из которых полагается штраф в размере 1% — общая сумма составила 66,7 млн рублей. Позднее покупатель предложил заменить неисправный автомобиль на новый, но дилер вновь вновь тянул в ответом в течение 274 дней — ещё на 57,3 млн рублей.
Помимо этого, за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований покупателя полагается штраф в размере 50%. Его рассчитывали из полной суммы задолженности и накладных расходов, в том числе госпошлины — около 62 млн рублей.
Политик отмечает, что случаи, когда дилер сознательно не выполняет свои обязательства перед покупателями и в итоге получает крупный штраф, не редкость. Тем не менее, он уверен, что размер суммы нужно ограничить и защитить продавцов от клиентов. В частности, установить «разумные ограничения» за взыскания, которые «ставят дилеров в уязвимое положение при заключении договоров с потребителями, а применение штрафных санкций существенно ухудшает их экономическое положение».
«Все чаще суды стали исполнять закон в полной мере. В случае определённых недостатков автомобиля и бездействия дилера человек имеет право на компенсацию. Мне кажется, что бизнес уже должен понимать, что есть закон со штрафными санкциями и какие могут быть последствия. Надо задать вопросы салонам, почему они нарушают права? Потому что у них сформировалось понимание, что в случае спора суд присудит копейки пострадавшей стороне? Меня радует тенденция изменения ситуации в этой части. Это хорошая профилактика для остальных участников рынка. В конце концов, в ситуации с нарушением прав потребителей есть досудебный порядок урегулирования спора. Даже если дело дошло до суда, можно выйти на мировое соглашение и выплатить компенсацию. Но, если дошло до решения, значит, дилер был уверен в безнаказанности. Да, решения жёсткие, но они направлены на то, чтобы стимулировать продавцов соблюдать закон, не доводя дело до суда», — не соглашается с доводами своего коллеги депутат Алексей Нечаев.