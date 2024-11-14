Штрафы для дилеров хотят ограничить ценой машин

Штрафы и судебные издержки грозят разорением дилерам. Продавцы автомобилей активно жалуются на «потребительский экстремизм» покупателей, которые подают в суд за просрочки по ремонту и устранению различных неисправностей. В итоге суды встают на сторону потребителей и взыскивают крупные суммы, которые в отдельных случаях превышают стоимость новой машины. В итоге петербургский депутат Дмитрий Панов призвал законодательно ограничить размер санкций.

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В частности, по мнению депутата городского Заксобрания, нужно ограничить штрафы для дилеров стоимостью автомобиля. Поводом стали жалобы продавцов. Так, в 2023 и 2024 году размер судебных издержек резко вырос, и превышает непосредственно стоимость легковушек в 3,4 раза.

Абсолютный рекорд — штраф в размере 200 млн рублей за BMW X7, который был продан за 11,2 млн рублей. В первый же год кроссовер начал ломаться, а сроки гарантийного ремонта вышли. Покупатель обратился к дилеру с просьбой вернуть деньги за машину, но получил отказ. К слову, в этом случае закон предписывает возврат полной стоимости на текущий момент — то есть не 11,2 млн, а 21 млн рублей.

Дилер не выполнял это требование в течение 319 дней, за каждый из которых полагается штраф в размере 1% — общая сумма составила 66,7 млн рублей. Позднее покупатель предложил заменить неисправный автомобиль на новый, но дилер вновь вновь тянул в ответом в течение 274 дней — ещё на 57,3 млн рублей.

Помимо этого, за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований покупателя полагается штраф в размере 50%. Его рассчитывали из полной суммы задолженности и накладных расходов, в том числе госпошлины — около 62 млн рублей.

Политик отмечает, что случаи, когда дилер сознательно не выполняет свои обязательства перед покупателями и в итоге получает крупный штраф, не редкость. Тем не менее, он уверен, что размер суммы нужно ограничить и защитить продавцов от клиентов. В частности, установить «разумные ограничения» за взыскания, которые «ставят дилеров в уязвимое положение при заключении договоров с потребителями, а применение штрафных санкций существенно ухудшает их экономическое положение».