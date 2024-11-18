BMW отзывает более 3300 кроссоверов X1

BMW Северной Америки объявила об отзыве 3 312 единиц своей популярной модели X1 2025 года, включая версии xDrive28i и M35i. Отзыв связан с потенциальной проблемой безопасности: в усилительных пластинах В-стойки на затронутых автомобилях может отсутствовать достаточная структурная прочность. Эта критически важная область, расположенная между передней и задней дверями, играет важную роль в поглощении удара при столкновении, помогая защитить пассажиров. Слабость в этом компоненте может увеличить риск травм в случае аварии.

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Отзыв распространяется на автомобили, выпущенные в период с 17 сентября по 22 октября 2024 года. По данным BMW, проблема впервые была обнаружена, когда 23 сентября производственный работник заметил трещину в усилительной пластине В-стойки. После этого BMW начала углубленный инженерный анализ совместно с немецкими поставщиками этих деталей.

Расследование показало, что партия материала, возможно, ненадлежащего качества, была задействована на производственной линии в указанный период. Пока BMW продолжает расследование и разрабатывает решение, дилеры уже были проинформированы.

Владельцам автомобилей, однако, придется подождать до 27 декабря 2024 года, когда BMW планирует начать рассылку писем-уведомлений о возврате. Владельцам рекомендуется принять меры для обеспечения своей безопасности. Владельцы автомобилей могут посетить сайт NHTSA, ввести номерной знак или 17-значный VIN-код, чтобы проверить, затрагивает ли их X1 данный отзыв.