Эксперт рассказал о потенциале обновленного УАЗ "Патриот"

Как ранее сообщала "РГ", в ноябре 2025 года УАЗ представит обновленную версию "Патриота" с 2-литровым дизельным мотором (производной от движка коммерческого автомобиля Sollers Argo) мощностью 136 л.с. И 6-ступенчатой механикой. По мнению автора Telegram-канала "Русский автомобиль" Сергея Цыганова, судьба внедорожника будет зависит от того, смогут ли производитель удачно адаптировать силовой агрегат.

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Как рассказал Цыганов "Газете.ru", к китайским моторам JAC нет каких-то эксплуатационных претензий. Они имеют среднее качество: ломаются не часто, но и назвать их сильно надежными нельзя. Все зависит от компоновочных проблем c двигателем. Эксперт напомнил, что когда-то в "Патриот" пытались установить мотор Ford, но он не влез и приходилось перекраивать лонжероны. Это было экономически нецелесообразно.

По мнению Цыганова, если бы в России не сложилась особая экономическая ситуация, "машины УАЗа уже бы утратили интерес клиентов".

Так как локализация силового агрегата идет ради самой локализации, а не ради экономической целесообразности, УАЗу предстоит большая работа, которая отразится на конечной стоимости. Эксперт считает, что дизельная версия будет дороже на 10-12%.

Ранее "РГ" писала, что на УАЗе запустили спецприемку раздаточной коробки.