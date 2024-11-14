В Казахстане после трехлетнего перерыва возобновились продажи Skoda Octavia

В Казахстане после трёхлетнего перерыва возобновились продажи Skoda Octavia. Как стало известно редакции Quto, у наших соседей будут продаваться только лифтбеки, притом — в дорестайлинговом варианте (обновление произошло минувшей зимой). В базовом исполнении машина оснащается 150-сильным мотором 1.4, 8-диапазонной автоматической коробкой и передним приводом.

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Стоимость стартовой версии составляет 14 690 000 тенге — это 2 919 000 рублей. В набор оборудования включены тканевый салон, стрелочные приборы, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ.

Если покупатель доплатит 600 000 тенге (120 000 рублей), машину укомплектуют двухлитровым турбомотором отдачей 190 сил и 7-ступенчатым преселективным «роботом» DSG.

Как рассказал редакции Quto один из казахстанских дилеров чешской марки, в целом публика позитивно восприняла возвращение некогда популярной модели.

Однако посетители автосалонов справедливо отмечают, что китайские конкуренты обойдутся дешевле. Например, большой седан Chery Arrizo 8 реально купить за 10 990 000 тенге (2 184 000 рублей).

Ранее жителей Казахстана высокой ценой новая огорошила Toyota Camry: в автосалонах опасаются, что публика будет выбирать хорошо упакованных «китайцев», а не новое поколение легенды.