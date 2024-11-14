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Названы самые популярные у россиян авто в сегменте от пяти миллионов рублей

В России в 2024 году самым популярным автомобилем в сегменте от 5 млн рублей стал электрический хетчбэк Zeekr 001. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование экспертов «Авто.ру».

Названы самые популярные в РФ авто дороже пяти миллионов рублей
© Газета.Ru

Отмечается, что средняя стоимость Zeekr 001 составляет 7,4 млн рублей. На втором месте находится кросс-купе Exeed RX стоимостью 5,3 млн рублей. а третьем и пятом местах расположились LiXiang — флагманский внедорожник L9 (8,8 млн рублей) и гибридный кроссовер L7 (7,5 млн рублей). На четвертой позиции идет кроссовер Voyah Free (6,8 млн рублей).

До этого стало известно, что в России в октябре 2024 года средняя цена подержанного легкового автомобиля составила 1,46 млн рублей.

Если сравнивать октябрьский показатель с тем, что был год назад (в октябре 2023-го), то б/у машины подешевели на 145 тыс. рублей (-9,1%).

Аналитики агентства «Автостат» объясняют продолжающееся падение средней цены подержанных автомобилей изменением структуры предложения на рынке, а именно его смещением в сторону массовых брендов.

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