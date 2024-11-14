Есть определенные модели с пробегом до 1 миллиона рублей, которые покупатели стараются обходить стороной. О том, что это машины, "Российской газете" рассказал директор по закупкам департамента по продажам автомобилей с пробегом "Рольф" Игорь Головань.

"Самый непопулярный автомобиль с пробегом - это Lada Vesta в версии рестайлинг 2022-2024 гг. За нынешний год было продано 11 таких машин, а среднее время хранения их составило более одного года, что является рекордом (впрочем, это и понятно, таких машин на вторичке пока слишком мало, россиянам легче купить новый автомобиль АвтоВАЗа, чем почти за такие же деньги приобретать машину с пробегом - Прим. "РГ"). На втором месте оказался Mitsubishi ASX I рестайлинг 2022-2024 гг. Таких автомобилей было продано 24, а среднее время на реализацию составило - 91 день. И, наконец, на третьем месте - BMW 1 Серии II поколения 2011-2015 гг. выпуска. 20 таких "немцев" было продано со средним сроком хранения одного авто в 87 дней. Недалеко в этом рейтинге ушли Renault Sandero II рестайлинг 2018-2022 гг. выпуска и Suzuki SX4 I (classic) рестайлинг 2009-2014 гг. Продано было 16 "французов" со средним временем продажи одного автомобиля в 72 дня, и 43 "японца" с таким же сроком хранения", - рассказал эксперт.

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