Эксперт назвал Mitsubishi, которую точно не стоит покупать

Эксперт Коротков назвал наиболее проблемную модель Mitsubishi. Из всей широкой гаммы «трёх бриллиантов» самую неоднозначную славу заслужила модель Colt — семейство компактных городских машин. Россиянам наиболее известен представитель поколения Z30, что выпускался на протяжении целого десятилетия (с 2002 по 2012 годы).

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Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com, предостерегает россиян от покупки хэтчбеков Mitsubishi Colt:

«Запчасти для Colt могут быть дорогими и труднодоступными, особенно для старых моделей», — приводит мнение специалиста портал «АвтоВзгляд».

Также эксперт уверен, что этот автомобиль отличается невысокой надёжностью, низким качеством сборки и множеством других минусов:

«В некоторых случаях цена ремонта может превышать стоимость самого автомобиля», — резюмирует господин Коротков.

Между тем, европейская страховая компания MotorEasy, которому помогло издание Whatcar, провели исследование, определив самые ненадежные машины вторичного рынка