Эксперт назвал Mitsubishi, которую точно не стоит покупать

Эксперт рассказал, какую модель Mitsubishi не стоит покупать
Эксперт Коротков назвал наиболее проблемную модель Mitsubishi. Из всей широкой гаммы «трёх бриллиантов» самую неоднозначную славу заслужила модель Colt — семейство компактных городских машин. Россиянам наиболее известен представитель поколения Z30, что выпускался на протяжении целого десятилетия (с 2002 по 2012 годы).
Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com, предостерегает россиян от покупки хэтчбеков Mitsubishi Colt:
«Запчасти для Colt могут быть дорогими и труднодоступными, особенно для старых моделей», — приводит мнение специалиста портал «АвтоВзгляд».
Также эксперт уверен, что этот автомобиль отличается невысокой надёжностью, низким качеством сборки и множеством других минусов:
«В некоторых случаях цена ремонта может превышать стоимость самого автомобиля», — резюмирует господин Коротков.
Между тем, европейская страховая компания MotorEasy, которому помогло издание Whatcar, провели исследование, определив самые ненадежные машины вторичного рынка