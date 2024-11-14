Госдума поддержала оформление ДТП через «Госуслуги»

В Госдуме поддержали оформление аварий через «Госуслуги». Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал к принятию в I чтении законопроект, согласно которому россияне смогут оформить ДТП на портале госуслуг, но только при наличии полиса ОСАГО.

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Предполагается, что новый функционал портала значительно упростит оформление дорожно-транспортного происшествия по европротоколу, то есть без вызова гаишников. Если документ будет принят, то заполнить все документы можно будет не только в системе «Помощник ОСАГО», но также в мобильном приложении «Госуслуги.Авто».

В РСА отметили, что нововведение направлено на цифровизацию водительских сервисов и расширение инструментов, которыми могут пользоваться россияне. Помимо этого, удобство использования сервиса означает, что больше россиян будут оформлять европротокол, а нагрузка на сотрудников ГИБДД снизится.

Сегодня извещение о ДТП можно составлять через официальный сайт страховщика или фирменное мобильное приложение по форме, установленной регулятором. Доступ к этим системам осуществляется через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Госдума будет рассматривать законопроект 19 ноября.