Жители Подмосковья систематически нарушают правила парковки

В Подмосковье еженедельно эвакуируют несколько тысяч машин за неправильную парковку. Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщила, что только за минувшую неделю с улиц Подмосковья было эвакуировано 3 716 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 122 машины меньше по сравнению с предыдущей неделей.

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Центр безопасности дорожного движения Подмосковья опубликовал статистику, из которой следует, где чаще всего эвакуировали транспорт. Таким образом, лидером этого антирейтинга является Красногорск (389 машин), Мытищи (295), Химки (288), Ленинский (277) и Пушкинский (220) районы, сообщает «Российская газета».

Ведомство призывает жителей Московской области соблюдать правила парковки и не препятствовать проезду экстренных служб, перекрывая въезды и выезда во дворы, а также не оставлять автомобили на остановках общественного транспорта.

В региональном Минтрансе напомнили, что эвакуации подлежат машины, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, в том числе в зоне знака «Стоянка для инвалидов», а также во втором ряду, на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним) и на остановке общественного транспорта.