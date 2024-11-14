Дилер привез клиенту авто из Японии с живой ящерицей под капотом

Автодилер привез клиенту авто из Японии с гекконом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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«Предприниматель из Хабаровска под заказ доставил из Японии кей-кар Honda N-Wgn. Когда покупатель открыл капот, на него смотрела ящерка. Пресмыкающийся пассажир умудрился переплыть Японское море, пройти таможню во Владивостоке и добраться до Хабаровска», — говорится в сообщении канала.

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Покупатели автомобиля оставили рептилию себе. Пока она живет в пластиковом контейнере, но для нового члена семьи планируется приобрести террариум.